"Газпромнефть-Снабжение" знакомит ямальских школьников с цифровыми инструментами в сфере снабжения

Специалисты "Газпромнефть-Снабжения" провели экскурсию для старшеклассников из Нового Уренгоя на базе высокотехнологичного экипировочного центра. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, встреча прошла в интерактивном формате.

Школьники познакомились с технологической экосистемой и получили опыт взаимодействия с современными решениями в логистике снабжения. Практическая часть прошла в пространстве Experience Center — демонстрационной зоне, где с помощью VR-технологий школьники попали в Арктику. Подростки отработали сценарии управления специализированной техникой, освоили виртуальные маршруты на вездеходах и протестировали логистические цепочки.

"Мы открываем молодежи доступ к технологиям, которые определяют будущее промышленности. Важно, чтобы они не просто увидели возможности, но и осознали свою роль в будущем индустриальной среды. Такие практики помогают сделать осознанный выбор профессии и готовят сильных и мотивированных специалистов", – отметила руководитель экипировочного центра Олеся Нугманова.

Эта инициатива стала продолжением участия "Газпромнефть-Снабжения" во II Арктическом форуме, который направлен на повышение интереса молодежи к профессиям, востребованным в условиях Крайнего Севера.

"Мы постоянно инвестируем в профориентационные программы, поскольку они создают основу для устойчивого развития логистики на Севере. Участие в Арктическом форуме помогает нам обмениваться опытом, делиться практиками, выстраивать партнёрства и формировать кадровую базу для долгосрочных проектов региона", – подчеркнул гендиректор предприятия Евгений Брагар.