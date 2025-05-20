Житель Оренбурга, переживший сердечный приступ из-за наводнения, требует компенсацию

Власти Оренбурга отказались выплатить компенсацию мужчине, получившему сердечный приступ во время паводка весной прошлого года. Об этом сообщили в Центральном суде Оренбурга.

Местный житель через суд требует установить факт причинения вреда здоровью в результате ЧС.

В иске указано, что дома в поселке были затоплены по окна еще до объявления режима ЧС. Люди уже не могли выбраться ни на машинах, ни пешком. При попытке спастись с подтопляемых территорий из-за пережитого сильного стресса у мужчины случился сердечный приступ. Соседи вызвали скорую помощь, которая также не смогла добраться до пострадавшего. Тогда на помощь пришли спасатели, которые на лодке вывезли оренбуржца в безопасное место и передали сотрудникам скорой.

"После пережитого мужчина обратился в уполномоченный орган с целью получения компенсационной выплаты, однако ему было отказано", - сообщили в суде.

Напомним, весной 2024 года Оренбургская область столкнулась с масштабным наводнением: были затоплены тысячи домов, эвакуированы тысячи жителей. Особенно сильно пострадал Орск, где 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд рублей. Ее построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ.