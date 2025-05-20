20 Мая 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Роскомнадзоре зарегистрированы почти 150 тысяч страниц блогеров

Владельцы каналов и страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тыс. пользователей подали 250 тыс. заявлений в Роскомнадзор (РКН) о регистрации. Одобрены 150 тыс. из них.
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"Отказы с чем связаны? Как правило, либо выявлена недостоверная информация, либо уточнение каких-то данных и так далее. Причём эти заявки отклоняются, но, как правило, потом вносятся уже с исправленными данными", - приводит ТАСС слова директора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерины Лариной.

Минцифры и Роскомнадзор издали приказ о порядке формирования и ведения реестра блогеров-десятитысячников. Это произошло в конце декабря 2024 г. Приказ узаконил ране созданную форму. Правда, разрешил ещё обращаться в Роскомнадзор лично. Невключение в реестр Роскомнадзора не повлечет за собой моментального запрета. Но блоги и каналы, не отмеченные значком Роскомнадзора, не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их сообщения нельзя будет репостить. Из реестра могут исключить за распространение любой запрещенной информации. А также за репост или цитату со ссылкой на страницу, у которой более 10 тыс. подписчиков, но которой нет в реестре.

Теги: Блогер, страница, регистрация, РКН, Роскомнадзор


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