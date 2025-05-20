Паслер сказал, когда озвучит решение по мусорному полигону в Сысертском районе

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер намерен озвучить решение по месту строительства мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург - Юг" в июне. Об этом он заявил на заседании заксобрания, отвечая на вопрос депутата Александра Ивачева.

Ивачев напомнил, что федеральный Минсельхоз выступил за перенос строительства проекта с земель сельхозназначения в другое место, которое пока не определено.

"Минприроды порекомендовало правительству нашего региона создать рабочую группу. Что было сделано? Мы, депутаты заксобрания, подали просьбу включить нас в состав этой рабочей группы, но получили очень странный ответ о том, что включение депутатов заксобрания мешает объективности и профессионализму рабочей группы. Соответственно, мы знаем, что вопрос у вас находится в фокусе внимания. Хочется спросить, удалось ли вам сформировать мнение по данному вопросу или, может быть, даже уже принять решение?" - спросил Александр Ивачев.

"Я в июне его озвучу", - ответил Денис Паслер.

Строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" оценивается в 25 млрд руб. Концессионером выступает ООО "Экологические системы", подконтрольное близким к свердловскому экс-губернатору Евгению Куйвашеву бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву.

Инициаторы строительства пытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний, а когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку, утвердив изменения в генплан. В феврале 2025 года земли сельхозназначения у деревни Андреевка решили перевести в промышленную зону, несмотря на заявленную в суде позицию Россельхознадзора. В мае по инициативе федерального Россельхознадзора участки были арестованы.