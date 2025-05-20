Средняя официальная зарплата в Свердловской области увеличилась на 21%, но отстает от общероссийских показателей

Средняя заработная плата в Свердловской области выросла, по официальным данным, на 21,7% и составила 78,5 тыс. рублей (показатель определяется до вычета налогов, - прим. Накануне.RU). При этом она все равно отстает от среднего по стране уровня оплаты труда. Об этом заявил заместитель губернатора региона Алексей Шмыков на заседании регионального парламента.

"Несмотря на опережающую динамику, остается актуальной задача по сокращению отставания от среднероссийского уровня оплаты труда. Коллеги, по состоянию на 1 января мы отстаем на 10 тыс. рублей", - отметил Шмыков.

В целом рост реальных доходов населения увеличился на 11,4%, что благоприятно сказалось на потребительском спросе, сказал замгубернатора. Этому способствовал целый ряд социальных программ.

"В прошлом году различные виды социальных выплат получили более 800 тыс. жителей региона. С 1 января 2024 года все областные выплаты были проиндексированы на 5,5%, а с начала текущего - еще на 4,5%. За это время в Свердловской области многое удалось сделать для улучшения положения семей с детьми. Более 32 тыс. свердловских родителей получили единовременное пособие при рождении ребенка. Его размер превысил 28 тыс. рублей", - подчеркнул Алексей Шмыков.