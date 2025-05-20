В России появилась мошенническая схема с письмами об отключении горячей воды

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия") привёл информацию о новой мошеннической схеме, связанной с якобы отключением горячей воды.

К политику поступали обращения о том, что мошенники рассылают письма с предложением проверить график отключения горячей воды, а в итоге крадут персональные данные людей. Ссылки в таких "документах" ведут на фишинговые сайты, ворующие персональные и банковские данные.

"Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды – с мая по август", - сказал ТАСС Колунов.