В Перми прокуратура проводит проверку по факту попадания сточных вод в реку Кама

В Перми прокуратура проводит проверку по факту попадания сточных вод в реку Кама, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Был проведен отбор проб. Во время надзорных мероприятий планируется оценить исполнение ответственными лицами требований законодательства об охране вод, а также влияние сбросов на экологическую систему водного объекта.

При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее на участке КамГЭС, вблизи школы №45, произошел прорыв канализации. В результате инцидента сточные воды попали в реку.