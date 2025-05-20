Средний Урал депортировал более 600 мигрантов в 2025 году

Из Свердловской области за первый квартал 2025 года было депортировано 665 иностранных граждан. Основанием для этого послужило незаконное пребывание на территории России, говорится в отчете, опубликованном на сайте областного ГУ МВД.

Согласно документу, только в этом году по всему региону было проведено более 300 проверок соблюдения миграционного законодательства. К сожалению, количество нарушений выросло на 51,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: составлено 3 тыс. 59 протоколов. На основании решений органов внутренних дел, за пределы страны выдворено более 600 мигрантов, а въезд в Россию запретили 767 иностранным гражданам, что на 17,5% больше, чем в первом квартале 2024 года.

Также правоохранители выявили и пресекли свыше 6,4 тыс. административных правонарушений со стороны приезжих, что на 11,7% выше показателей аналогичного периода 2024 года.

В то же время было предоставлено более 119 тыс. государственных услуг, связанных с учетом мигрантов по месту пребывания и жительства, что на 10,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года. При этом, на 9,5% (1 тыс. 27) увеличилось количество услуг по выдаче приглашений на въезд в РФ. Разрешений на работу было выдано на 576 или 10,8% больше, а вот количество выданных патентов, напротив, уменьшилось на 13 тыс. 936 или 3,8%.

Также на 51,6% меньше оформлено разрешений на временное проживание (272). На 33,1% снизилось и количество оформленных видов на жительство: в этой услуге отказали 1 тыс. 783 иностранным гражданам.