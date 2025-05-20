Нужно вернуть переводные экзамены в школе - глава СПЧ

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил вернуть в школу переводные экзамены. Об этом он сказал в кулуарах Петербургского международного юридического форума, хотя про отсутствие экзаменов как большой недостаток современной системы образования говорил и раньше.

Фадеев постоянно подчеркивает, что уровень знаний выпускников очень низкий, они не знают элементарных вещей, так как школа фактически готовит только к сдаче ЕГЭ, а выпускники учат только те предметы, по которым им сдавать ЕГЭ. Но ЕГЭ - это вступительные экзамены в вуз, а уровень знаний детей по предметам в школе никто не контролирует. Например, недавний опрос показал, что среди молодых людей от 18 до 24 лет только 18% знают, что Волга впадает в Каспийское море. А на вопрос, кого убил Чичиков в "Мертвых душах", только 7% знают, что Чичиков никого не убивал. И это неудивительно: ЕГЭ по географии сдают 3% выпускников, по литературе - 8%, по истории - 16%. Гуманитарные предметы нигде особенно не требуются, поэтому их никто и не учит.

"Так как дети и их родители сконцентрированы на ЕГЭ, то им не важно, куда впадает река Волга. Они не знают и не узнают никогда, куда впадает Волга", - сказал глава СПЧ.

Надо восстанавливать переводные экзамены из одного класса в другой, за исключением 9-го и 11-го, уверен Фадеев. Экзамен является составной частью учебного процесса, а его выбросили как что-то лишнее. Этого требуют сами законы педагогики и дидактики. А школьную программу можно сократить без потери качества на 20-25%, чтобы на детей на свалилась дополнительная нагрузка в условиях существующей перегрузки.

Учительница математики из Санкт-Петербурга Диана Назирова также отмечает, что в существующей системе образования вопрос знаний у среднестатистического ученика уже не стоит, а профилизация подразумевает, что будущим математикам не нужна история, а будущие гуманитарии могут обойтись и без математики. В результате - огромные провалы в знаниях школьников.