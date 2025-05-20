Гладков заявил о нарушениях на 109 млн рублей при строительстве укреплений

Проверка строительства оборонительных сооружений в Белгородской области показала нарушения на 109 млн рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Также есть нарушения со стороны подрядных организаций по завышению объемов работы. Подготовили документы и направили их в суд. Проверка будет продолжена", - написал Гладков в Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС, подрядчик заключил с должностными лицами ОГБУ "Управления капитального строительства Белгородской области" договор по строительству дополнительных взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже в Белгородской области. После выполнения работ и предоставления отчетных документов с заведомо ложными сведениями на расчетный счет юридического лица были перечислены бюджетные денежные средства в сумме более 11,5 млн рублей.

Напомним, ранее в Курской области было возбуждено уголовное дело по факту хищений при строительстве фортификационных сооружений.

16 апреля стало известно о задержании экс-главы Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из отправили в СИЗО.

Генпрокуратура РФ через суд потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей. По данным ведомства, эти деньги были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.