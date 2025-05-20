20 Мая 2025
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Косачёв: Сложились две консультационно-переговорные группы по Украине

Сенатор Константин Косачёв полагает, что после разговора президентов России и США есть ощущение, что окончательно сложились две консультационно-переговорные группы: российско-американская и украинско-европейская.

"В первой обсуждают перспективы достижения мира, во второй – возможности продолжения конфликта", - написал сенатор в своём telegram-канале.

Европейцы всеми силами перетягивают Трампа в свою группу, где Украина – субъект, а Россия – объект. Трамп же первым понял, что Россия – такой же субъект международных отношений, как и все остальные, и что разговор с ней может быть только на равных.

"Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой. Это совершенно точно не нужно ни Америке Трампа, ни России Путина. Что и является для наших двух держав главным объединительным моментом и главной движущей силой к достижению мира", - написал Косачёв.

Ранее Путин после разговора с Трампом сделал заявление для прессы.

По словам Путина, разговор был "очень содержательным и весьма откровенным". Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса.

"Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", - сказал Путин.

Теги: Константин Косачёв, сенатор, Совфед, разговор, Владимир Путин, Дональд Трамп


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