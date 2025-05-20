20 Мая 2025
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Общество СЗФО В России Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Губернатор Вологодской области отправил в отставку чиновницу после видео ее дочери об СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову после того, как видео ее дочери попало в Сеть и вызвало общественный резонанс.

Губернатор осудил поступок девушки, назвав ее высказывания недопустимыми и "затронувшими святую и чувствительную для всех нас тему".

"Такие шаги я делаю исключительно согласно собственному мнению, по итогам прагматичного и объективного анализа ситуации. Практика многочисленных ротаций заместителей губернатора и других членов областного правительства – тому подтверждение. Любимчиков нет и никогда не будет", - отметил Георгий Филимонов.

Он также сообщил, что на место главы муниципалитета планируется пригласить участника спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее в сети прошла волна возмущений поведением дочери чиновницы.

19-летняя девушка хвасталась должностью матери и угрожала отправить неугодных ей людей на СВО. Видео, которое она опубликовала в соцсетях, подписано следующим образом: "Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим".

Позже Шевцова записала видео с извинениями за поведение своей дочери. При этом в отставку она не собиралась, отметив, что продолжит работать на благо Родины.

Теги: юлия шевцова, дочь, вологодская область, видео, сво


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