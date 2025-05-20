Швыдкой: Найти пропаганду чайлдфри в кино будет трудно

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой полагает, что определить, что именно является пропагандой чайлдфри (отказа от рождения детей) в кино будет трудно, и это – тонкая работа.

"Всё зависит от экспертов. Это всегда очень сложная проблема. Это на уровне закона об оскорблении чувств верующих. Это всегда очень тонкая материя", - сказал ТАСС Швыдкой на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Согласно утверждённому президентом Владимиром Путиным закону, под "пропагандой" понимается деструктивный, то есть требующий удаления контент, продукция, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения. Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц.

За пропаганду не в интернете накажут штрафом от 50 до 100 тыс. руб. для физических лиц, а если подобная информация распространяется на несовершеннолетних — уже 100-200 тыс. Если внушение идет с использованием интернета, то законодателями это рассматривается как более опасное деяние, так как может быть охвачено большее количество людей — оштрафуют на 100-200 тыс., а если через интернет и на несовершеннолетних — 200-400 тыс. руб. для физических лиц, а для юридических — до 5 млн руб.