Слезы, розы и… вальс. В школах Академического района Екатеринбурга прозвенел последний звонок

В школах Академического района Екатеринбурга для более, чем 2,3 тысяч выпускников прозвучал последний звонок. В школе №123 учащиеся старших классов довели преподавателей до слез, послали директора "к чёрту", а после - станцевали школьный вальс. Здесь прошло торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года и выпуску из стен учебного заведения 9-х и 11-х классов. Будущие студенты колледжей и вузов выслушали напутствия от педагогов, родителей и наставников, в том числе традиционное "Ни пуха, ни пера". Впереди старшеклассников ждёт непростая пора: последний звонок символизирует не только окончание учебы, но и начало экзаменационного периода.

"Ребята, экзамены - это очень волнительно, но мы верим, что вы спокойно пройдете этот ваш трудный и ответственный период в жизни. Рядом с вами всегда находится ваши близкие люди, ваши наставники, педагоги, ваши родители, которые поддерживают вас во всех ваших начинаниях. Хочется еще раз отметить и сказать вам, что вы большие молодцы, у вас получится достигнуть тех результатов и тех целей, которые вы ставите перед собой", - отметила директор школы №123 Ольга Старикова.



С напутственным словом и пожеланием удачи на ОГЭ и ЕГЭ перед старшеклассниками выступил представитель ключевого застройщика восьмого района Екатеринбурга – председатель совета директоров "РСГ-Академическое" Виктор Киселев. За 20 лет с момента основания компании-застройщика в Академическом появились не только жилые кварталы, но и 16 детских садов, 9 школ. Также девелопер создал и иную социальную инфраструктуру, позволяющую юным жителям Академического учиться и реализовывать свои планы на будущее в родном районе.

"Мне многое хотелось бы вам сказать, но больше всего мне хочется вам пожелать, чтобы вы многое в своей жизни успели сделать. И не только в Академическом районе, ведь кто-то уедет отсюда, а кто-то останется здесь жить и будет помогать развивать наш район, ведь идей у нас очень много и их нужно воплощать. А сделать это может только молодежь!" — сказал председатель совета дикторов АО СЗ "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.

Последние звонки и школьный вальс прозвучали и в других школах Академического района, их на его территории - девять. Здесь в этом году более 1,7 тыс. ребят заканчивают 9-й класс, еще 645 человек полностью завершат обучение. Рекордсменом по количеству потенциальных "золотых" выпускников является школа №16 – её с медалью окончат 32 человека. С большим отрывом за ней идут СОШ №23 и СОШ №19 – здесь 13 и 12 отличников учебы соответственно. В школе №181 на награду претендуют 8 выпускников, в СОШ №123 – 6, в школе №79 – трое.

"Я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не пасовали и не останавливались перед какими-то трудностями, большими проектами, сложными решениями. Наша компания также 20 лет назад стояла у порога в принятии решения: начинать ли строить целый район или ограничиться несколькими домами? Это был первый опыт в нашей стране. И сейчас мы - единственные, кто создали вместе с вами целый район с нуля. И как видите, наш выбор оправдался. Поэтому и вы тоже должны не бояться принимать амбициозные решения. Именно по ним будут вас оценивать как состоявшихся взрослых людей", - подчеркнул генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов.

В Академическом районе его основателями и ведущим девелопером территории созданы все предпосылки к тому, чтобы школьники получали здесь качественное образование, раскрывали свои таланты и могли легко определиться с будущей профессией. Все школы проекта комплексного освоения территории "Академического" встраиваются в образовательную вертикаль района-наукограда: у каждого общеобразовательного заведения есть своя специализация и шефы в лице уральских вузов и институтов УрО РАН. Это прочный фундамент для каждого школьника, чтобы не только определиться с будущей профессией, но поступить в престижный вуз.

Однако многие выпускники через несколько лет возвращаются в свой район, чтобы здесь не только жить, но и работать. Так, Диана Мишина не решилась навсегда расстаться с любимыми Академическим и школой. Бывшая ученица 19-й школы, окончив факультет филологии в УрФУ, вернулась сюда, но уже в новом статусе - учителя литературы и русского языка.

"Стать учителем я хотела еще в детстве, я очень любила играть в школу. Так, в седьмом-восьмом классе я уже точно поняла, что хочу быть учителем русского языка и литературы, и в старшем звене уже присматривалась к работе педагогов, как они вели уроки, и от каждого из них взяла себе что-то на будущее. Сейчас я – классный руководитель, с моими подопечными у меня сложились добрые и доверительные отношения. Мне удалось найти общий язык с ребятами и родителями. Каждого ребенка я очень ценю и переживаю за них, когда меня нет в школе", - поделилась преподаватель СОШ № 19 Диана Дмитриевна.

Между тем, после самой сложной для выпускников поры – экзаменов - их ждёт ещё одно волнительное и торжественное событие: выпускной бал, на котором каждый из них получит свой заветный аттестат. Отметим, что всего в Екатеринбурга в этом году обучение в девятом классе завершат 18 347 школьников, а в одиннадцатом - 6741.