Слезы, розы и… вальс. В школах Академического района Екатеринбурга прозвенел последний звонок

20 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Хазин прогнозирует новый кризис на Западе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование Свердловская область
Фото: АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

Слезы, розы и… вальс. В школах Академического района Екатеринбурга прозвенел последний звонок

В школах Академического района Екатеринбурга для более, чем 2,3 тысяч выпускников прозвучал последний звонок. В школе №123 учащиеся старших классов довели преподавателей до слез, послали директора "к чёрту", а после - станцевали школьный вальс. Здесь прошло торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года и выпуску из стен учебного заведения 9-х и 11-х классов. Будущие студенты колледжей и вузов выслушали напутствия от педагогов, родителей и наставников, в том числе традиционное "Ни пуха, ни пера". Впереди старшеклассников ждёт непростая пора: последний звонок символизирует не только окончание учебы, но и начало экзаменационного периода.

"Ребята, экзамены - это очень волнительно, но мы верим, что вы спокойно пройдете этот ваш трудный и ответственный период в жизни. Рядом с вами всегда находится ваши близкие люди, ваши наставники, педагоги, ваши родители, которые поддерживают вас во всех ваших начинаниях. Хочется еще раз отметить и сказать вам, что вы большие молодцы, у вас получится достигнуть тех результатов и тех целей, которые вы ставите перед собой", - отметила директор школы №123 Ольга Старикова.

С напутственным словом и пожеланием удачи на ОГЭ и ЕГЭ перед старшеклассниками выступил представитель ключевого застройщика восьмого района Екатеринбурга – председатель совета директоров "РСГ-Академическое" Виктор Киселев. За 20 лет с момента основания компании-застройщика в Академическом появились не только жилые кварталы, но и 16 детских садов, 9 школ. Также девелопер создал и иную социальную инфраструктуру, позволяющую юным жителям Академического учиться и реализовывать свои планы на будущее в родном районе.

"Мне многое хотелось бы вам сказать, но больше всего мне хочется вам пожелать, чтобы вы многое в своей жизни успели сделать. И не только в Академическом районе, ведь кто-то уедет отсюда, а кто-то останется здесь жить и будет помогать развивать наш район, ведь идей у нас очень много и их нужно воплощать. А сделать это может только молодежь!" — сказал председатель совета дикторов АО СЗ "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.

Последние звонки и школьный вальс прозвучали и в других школах Академического района, их на его территории - девять. Здесь в этом году более 1,7 тыс. ребят заканчивают 9-й класс, еще 645 человек полностью завершат обучение. Рекордсменом по количеству потенциальных "золотых" выпускников является школа №16 – её с медалью окончат 32 человека. С большим отрывом за ней идут СОШ №23 и СОШ №19 – здесь 13 и 12 отличников учебы соответственно. В школе №181 на награду претендуют 8 выпускников, в СОШ №123 – 6, в школе №79 – трое.

(2025)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не пасовали и не останавливались перед какими-то трудностями, большими проектами, сложными решениями. Наша компания также 20 лет назад стояла у порога в принятии решения: начинать ли строить целый район или ограничиться несколькими домами? Это был первый опыт в нашей стране. И сейчас мы - единственные, кто создали вместе с вами целый район с нуля. И как видите, наш выбор оправдался. Поэтому и вы тоже должны не бояться принимать амбициозные решения. Именно по ним будут вас оценивать как состоявшихся взрослых людей", - подчеркнул генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов.

(2025)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

В Академическом районе его основателями и ведущим девелопером территории созданы все предпосылки к тому, чтобы школьники получали здесь качественное образование, раскрывали свои таланты и могли легко определиться с будущей профессией. Все школы проекта комплексного освоения территории "Академического" встраиваются в образовательную вертикаль района-наукограда: у каждого общеобразовательного заведения есть своя специализация и шефы в лице уральских вузов и институтов УрО РАН. Это прочный фундамент для каждого школьника, чтобы не только определиться с будущей профессией, но поступить в престижный вуз.

Однако многие выпускники через несколько лет возвращаются в свой район, чтобы здесь не только жить, но и работать. Так, Диана Мишина не решилась навсегда расстаться с любимыми Академическим и школой. Бывшая ученица 19-й школы, окончив факультет филологии в УрФУ, вернулась сюда, но уже в новом статусе - учителя литературы и русского языка.

(2025)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Стать учителем я хотела еще в детстве, я очень любила играть в школу. Так, в седьмом-восьмом классе я уже точно поняла, что хочу быть учителем русского языка и литературы, и в старшем звене уже присматривалась к работе педагогов, как они вели уроки, и от каждого из них взяла себе что-то на будущее. Сейчас я – классный руководитель, с моими подопечными у меня сложились добрые и доверительные отношения. Мне удалось найти общий язык с ребятами и родителями. Каждого ребенка я очень ценю и переживаю за них, когда меня нет в школе", - поделилась преподаватель СОШ № 19 Диана Дмитриевна.

Между тем, после самой сложной для выпускников поры – экзаменов - их ждёт ещё одно волнительное и торжественное событие: выпускной бал, на котором каждый из них получит свой заветный аттестат. Отметим, что всего в Екатеринбурга в этом году обучение в девятом классе завершат 18 347 школьников, а в одиннадцатом - 6741.

(2025)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Теги: школа, выпускной, академический


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети