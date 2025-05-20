Росфинмониторинг получит доступ к данным россиян по картам "Мир" и СБП

Росфинмониторинг предлагает дать ему доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и карт "Мир" (НСПК), ведомство подготовило соответствующий законопроект, передает ТАСС.

Поправки предлагается внести в ФЗ "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Сейчас он не позволяет силовикам получать доступ к данным о транзакциях россиян напрямую.

Финансовая разведка заявляет, что это позволит ей быстрее реагировать на случаи мошенничества, предотвращать их, бороться с терроризмом.

Пока неизвестно, что об этом думает Центральный банк России (СБП и НСПК принадлежат регулятору).