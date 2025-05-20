Школьник из Нефтеюганска по указке мошенников поджигал машины с наклейками, посвященными Дню Победы

Школьник из Нефтеюганска несколько часов искал по городу машины с наклейками, посвященными Дню Победы, чтобы поджечь их. Как сообщает Baza, действовал юноша по указке мошенников: они запугали мальчика, угрожали арестом его матери и сестры.

16-летнему девятикласснику позвонили 14 мая. Мошенник, представился завучем его школы и смог вытянуть из парня паспортные данные. Через несколько часов школьнику позвонили якобы из Росфинмониторинга и испугали, что к счетам его матери и сестры получили доступ мошенники и теперь на них могут возбудить уголовное дело за перевод денег ВСУ. Сначала аферисты заставили парня перевести с карточки мамы 200 тысяч, а затем перешли к поджогам.

Мошенники убедили парня искать по городу машины с георгиевскими лентами и наклейками в честь Дня Победы. С празднования 9 Мая прошло не так много времени, поэтому подобных машин по городу каталось достаточно. За несколько часов 16 мая юноша поджег четыре иномарки: где-то сгорел капот, где-то — колеса.

Вечером школьник был задержан. О беседах с мошенниками он рассказал следователям.