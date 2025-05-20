ВЦИОМ: Более половины россиян готовы поддержать антиалкогольную кампанию

Более половины (53%) россиян готовы поддержать антиалкогольную кампанию, если ее сейчас объявят в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВИЦОМ, передает РИА Новости.

Согласно исследованию, безусловно поддержали бы такую меру 26% опрошенных, еще 27% – скорее поддержали бы.

Также сообщается, что 39% участников опроса считают, что сейчас люди стали пить меньше, чем 35-40 лет назад. 13% придерживаются противоположного мнения. Еще 37% респондентов отметили, что ситуация с потреблением алкоголя практически не изменилась.

Ранее Минздрав России признал вологодский опыт лучшей региональной практикой в России по борьбе с алкоголизацией населения. Напомним, в Вологодской области с 1 марта начал действовать закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни (с 12.00 до 14.00). На выходные дни, а также на ряд праздничных запрет не распространяется. В начале апреля губернатор Вологодской области заявил, что за первый месяц действия закона сократилось количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения на 31%, а ДТП с участием пьяных водителей — на 49%, количество пациентов с алкогольным отравлением сократилось на 26%.