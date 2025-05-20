20 Мая 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Интернет едет с вами: «Ростелеком» дарит скидку 50% на цифровые сервисы при переезде

Жители Екатеринбурга и Свердловской области могут легко перенести все привычные услуги связи на новое место жительства. «Ростелеком» предлагает воспользоваться удобным решением «Онлайн-переезд», которое позволяет бесплатно сохранить привычный набор цифровых продуктов без лишних хлопот. При этом клиенты получают существенную выгоду – скидку до 50 % на абонентскую плату в течение первых двух месяцев.

Марина Островская, абонент «Ростелекома» рассказала: «Переезжала из Академического района в центр Екатеринбурга, и была приятно удивлена, насколько просто все оказалось с переоформлением интернет-услуг. Особенно порадовало, что не пришлось ехать в офис – после оформления онлайн-заявки со мной связался менеджер и в назначенный срок мастера провайдера приехали на новый адрес и все быстро подключили. Еще и скидку подарили».

Как и Марина из Екатеринбурга, тысячи семей по всей Свердловской области уже оценили преимущества «Онлайн-переезда», получив шанс быстро и комфортно перенести интернет, телевидение, домашнее видеонаблюдение и онлайн-кинотеатр Wink.

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» поясняет :«Динамичное развитие Свердловской области и рост мобильности населения формируют новые требования к качеству услуг. “Ростелеком” реагирует на эти вызовы, создавая предложения, которые отвечают потребностям современного пользователя. Сервис “Онлайн-переезд” позволяет абонентам сохранить привычный уровень обслуживания при смене места жительства. Мы предлагаем бесплатное комплексное решение: от быстрого переноса услуг до профессиональной настройки оборудования. Безусловно, “Онлайн-переезд” – это инновационная модель взаимодействия с нашими действующими клиентами, где удобство и комфорт остаются приоритетом».

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Чтобы воспользоваться услугой «Онлайн-переезд» достаточно оставить заявку в личном кабинете на сайте «Ростелекома» и указать удобные даты отключения услуг на прежнем месте и присоединения к сетям по новому адресу. Специалисты компании возьмут на себя все организационные и технические моменты, сохранив лицевой счет абонента, подключенные услуги и сервисы, историю обращений и бонусы.

Теги: ростелеком, интернет, цифровые сервисы, скидка, переезды


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