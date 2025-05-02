Трамп "присвоил" Победу над фашистами во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп сделал очередную попытку переписать историю. Американский лидер присвоил своей стране заслуги в победе во Второй мировой войне, заявив, что якобы США сделали для победы "больше, чем любая другая страна".

Он также объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой. Это не первое спорное высказывание Трампа. В январе он заявлял, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну. В Кремле заявили о несогласии с Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР. Песков напомнил, что помощь США во время Второй мировой войны была бизнесом и Штаты получали выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине.

На очередное высказывание, принижающее роль главного победителя во Второй мировой войне - Советского Союза, отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она напомнила лицам, "забывающим" исторические факты цитату президента США Франклина Рузвельта о том, что самым большим вкладом в Победу был вклад СССР.

"На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые", - процитировала Захарова слова американского лидера.

Также она привела в качестве цитаты письмо Рузвельта Сталину от 4 февраля 1943 года, в котором американский президент поздравлял его с победой советских войск у Сталинграда.

"В качестве Главнокомандующего вооружёнными силами Соединённых Штатов Америки я поздравляю Вас с блестящей победой Ваших войск у Сталинграда, одержанной под Вашим верховным командованием. Сто шестьдесят два дня эпической борьбы за город, борьбы, которая навсегда прославила Ваше имя, а также решающий результат, который все американцы празднуют сегодня, будут одной из самых прекрасных глав в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его подражателей. Командиры и бойцы Ваших войск на фронте, мужчины и женщины, которые поддерживали их, работая на заводах и на полях, объединились не только для того, чтобы покрыть славой оружие своей страны, но и для того, чтобы своим примером вызвать среди всех Объединенных Наций новую решимость приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капитуляции общего врага".

В письме от 22 февраля 1943 года Рузвельт писал, что народ США восхищается победой русского народа.

"подобных достижений может добиться только армия, обладающая умелым руководством, прочной организацией, соответствующей подготовкой и прежде всего решимостью победить противника, невзирая на собственные жертвы... Красная Армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов", - говорится в письме.