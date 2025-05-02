Движение поездов на участках Савеловского направления МЖД затруднено из-за непогоды

Движение поездов на нескольких участках Савеловского направления Московской железной дороги затруднено из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЖД.

Сообщается о затруднении движения поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД Соревнование - Большая Волга, Вербилки - Савелово, а также двухпутном Катуар - Лобня.

Проводятся работы по устранению последствий непогоды. Для обеспечения перевозок будут курсировать компенсационные автобусы. МЖД принимает меры для восстановления движения поездов в штатном режиме. Железнодорожники задействовали все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями аномальной погоды в Подмосковье.

Начиная с ночи 1-го мая и в течение дня 2 -го мая сотрудники Московской железной дороги ликвидируют последствия снегопада на севере и северо-западе Москвы и области. Из-за массового падения деревьев на пути было затруднено движение поездов на некоторых участках Савеловского, Рижского и Ярославского направлений МЖД.

В работах по очистке инфраструктуры и восстановлению линий энергоснабжения участвуют специалисты разных служб МЖД: путейцы, электромонтеры, диспетчерский аппарат. Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются.