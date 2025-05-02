02 Мая 2025
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Фото: Официальный канал Главного управления строительства Тюменской области

В Казанском районе потоком воды размыло подъезды к мосту между селами Ильинка и Афонькино

В Казанском районе потоком воды размыло подъезды к мосту между селами Ильинка и Афонькино. Дорога не выдержала напора поднявшейся реки Ишим, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Инцидент произошел 1 мая.

Сообщается, что опоры и конструкция самого моста не пострадали, но подъезды к нему не выдержали стремительного напора. Дорога в этом месте выступает в качестве дамбы: перепад по разные стороны моста составляет около полуметра. Поэтому весь поток с большой силой стремится под мост.

По итогу было принято решение сваями укрепить особо уязвимую от потока сторону. Для этого на месте работают 25 рабочих и 16 единиц спецтехники, доставленной из Тюмени. Движение по мосту перекрыто. Для транспортной доступности здесь организована лодочная переправа. Расписания автобусов синхронизированы с отправлением катеров.

Мост соединяет село Казанское с четырьмя населенными пунктами. Добраться туда можно в том числе по дороге со стороны Сладковского района. Продукты, в том числе хлеб, в магазины завозят именно оттуда.

Губернатор Александр Моор работает сегодня в зоне паводка.

"Продолжаю работать в зоне паводка. В Казанском районе, по всей видимости, пик пройден. В районе гидропоста у села Ильинка впервые зафиксирован спад воды — минус два сантиметра. Рекорд 2017 года не достигнут. В селе Казанском наблюдается незначительный рост уровня воды. Осмотрел дамбы в районе: со своей задачей они справляются, воду держат. Ни один дом, ни один объект ЖКХ в муниципалитете не пострадали. Все принятые меры сработали", - написал глава региона.

Моор также осмотрел пострадавший мост между селами Ильинка и Афонькино. Всего на этой дороге установлено четыре моста. У двух была угроза разрушения подъездных путей. Мост у речки Прорва удалось отстоять, а у второго моста в пойме реки Ишим подъезды размыло. Восстановительные работы уже ведутся, но из-за большого потока воды потребуется время для их завершения.

Теги: мост, паводок, Александр Моор


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