Вопреки Генпрокуратуре. Минпрос хочет изменить ФГОС и внести в него веру в Бога

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) начального и основного общего образования может появиться "вера в Бога" и разные сомнительные формулировки. Соответствующий проект приказа Минпросвещения РФ о внесении изменений в ФГОС опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа касается изменения формулировок или уточнения предметных результатов освоения программы по разным предметам. Как и ФГОС в целом, он представляет собой огромный "заумный" текст, имеющий крайне мало конкретики и изобилующий малопонятными формулировками, напоминающими благопожелания. Например, предметные результаты освоения программы по истории должны включать "формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур". Это лишь первый пункт из шести (помимо других требований).

В результате изучения иностранного языка у школьников должно сформироваться "дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур", что даже логически противоречит требованию приверженности традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

В самом конце документа перечислены предметные результаты по учебному предмету "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР), который начнут проходить с 1 сентября 2026 года в 5-7 классах. В первом пункте указаны: патриотизм, вера в Бога, гражданственность, Родина, единство народов России, нравственное самосовершенствование, гармонично развитая личность, внутренняя и внешняя красота, здоровье и др.

Формально в документе не сказано о том, что в результате изучения предмета школьники должны верить в Бога. Используется такая формулировка: "Предметные результаты по учебному предмету ДНКР должны обеспечивать знание и понимание смысла и содержания, а также присвоения традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы формирования внутренней позиции и целостного мировоззрения гражданина России". Слово "обеспечивать" означает "создать возможность", но на практике оно почти всегда воспринимается как "обязательно сделать". Так, при проведении ковид-вакцинации в приказах предписывалось ее "обеспечить", но по факту власти называли ее "обязательной" и принуждали делать. С "верой в Бога" используется та же формулировка.

Хотя результаты освоения учебной программы оторваны от жизни и существуют сами по себе только в документах, в чем можно убедиться, изучив его, внесение "веры в Бога" в ФГОС является прецедентом. На этом настаивает доктор экономических наук, магистр юриспруденции Анатолий Вифлеемский. Он отмечает, что в Указе Президента РФ от 09.11.2022 №809 к традиционным ценностям относятся другие. Это вообще не тот список, что у Минпроса. То есть ведомство просто игнорирует указ президента, продвигая в образовании какие-то свои представления.

Более того, такие планируемые предметные результаты, как "вера в Бога" или "внутренняя и внешняя красота" являются неизмеримыми - как их можно требовать? К этому можно добавить, что почти все формулировки в ФГОС неизмеримы и крайне размыты. От детей требуют непонятно что. Эксперт возмущен формулировкой, что школьники должны "присваивать традиционные российские духовно-нравственные ценности". Это невозможно понять.

"В условиях общепризнанной высокой нагрузки на детей Минпросвещения вводит новый учебный предмет, без какой-либо апробации, в отсутствие учебников и учебно-методического обеспечения, что недопустимо. Вопреки требованиям закона отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на изменения ФГОС, влекущее увеличение числа обязательных предметов и, следовательно, нагрузки на несовершеннолетних обучающихся", - пишет Вифлеемский об увеличении минимального общего объема аудиторной работы в 5-9 классах с 5058 до 5338 академических часов (на 6%).

Еще один крайне сомнительный пункт - это изучение в рамках ДНКР "жизненного пути и взглядов государственных и общественных деятелей... и иных значимых личностей". Но каких деятелей? Кто эти "значимые личности"? Блогеры? Рэперы? Эксперт считает это явным коррупциогенным фактором.

При этом в прошлом году Генеральная прокуратура РФ уже направляла в адрес Минпросвещения РФ требования о приведении ФГОС в соответствие с законом и основными принципами реализуемой государственной политики (письмо от 5 июня 2024 г. № 21/1-05-2024/Ид7654-24). Но вместо выполнения этих требований Минпросвещения РФ готовит еще один приказ, который фактически игнорирует российское законодательство.

Предполагается, что новый приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.