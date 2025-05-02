02 Мая 2025
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Фото: russlav.ru

Сталинградскую битву в учебниках по истории Молдавии называют "катастрофой"

Новый молдавский учебник по истории для старших классов, который описывает события Второй мировой войны с точки зрения румын, называет "катастрофой" Сталинградскую битву, сообщают РИА Новости.

Авторы учебника посвятили целый раздел участию Румынии во Второй мировой войне в качестве союзника Адольфа Гитлера. Молдавским старшеклассникам предлагается в качестве самостоятельной работы привести аргументы за и против участия румын в войне на стороне нацистской Германии, а также попробовать оправдать "жертвы румынской армии в этой войне". С такой же позиции трактуются и остальные ключевые события военных лет. В частности, авторы учебник утверждают, что "сталинградская катастрофа привела к выводу (румынских - ред.) войск с Кавказа".

Тот факт, что воевавшие за фашистов румынские войска оказались на территории Молдавии в качестве оккупантов, попросту игнорируется, согласно тексту учебника, "румынские войска сражались на румынской земле, освободив Бессарабию и север Буковины". А освобождение молдавской земли от фашистских захватчиков Советской армией обозначено в виде "серьезной проблемы", с которой столкнулось руководство Румынии.

Лидер молдавского оргкомитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что новый учебник по истории - это часть программы оправдания нацизма, которая была запущена в Молдавии еще в 1990-х годах, но достигла особого размаха в последние пять лет. Он выразил возмущение в связи с тем, что в учебнике прямо говорится, что советские войска были "оккупационными", румынские – "войсками освобождения", а нацистский диктатор Ион Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии.

Теги: Сталинградская битва, Румыния, Молдавия, учебники истории


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