Тела трех пожарных-десантников, пропавших в Забайкалье после тушения пожаров, найдены в лесу

Тела трех пожарных-десантников, пропавших 23 апреля в Тунгокоченском округе Забайкальского края после тушения пожаров, найдены в лесу, сообщили Накануне.RU в минприроды региона.

Погибших обнаружили сотрудники Читинской авиабазы в лесном массиве в 10 километрах от табора. Накануне одна из поисковых групп нашла два рюкзака с продуктами пропавших пожарных-десантников.

Родственники троих погибших пожарных-десантников Петровск-Забайкальского авиаотделения получат страховую выплату от застраховавшей их компании. Также они получат материальную помощь от КГУ "Читинская авиабаза". В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, работает следственная группа.

Напомним, в Забайкальском крае из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 21 апреля глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье. Они провели оперативное совещание по обстановке в регионе, сложившейся в результате крупных природных пожаров.

Как сообщалось, власти Забайкалья пытаются избежать масштабных природных пожаров. Ранее было выпущено постановление губернатора, ограничивающее выезд граждан из населенных пунктов "на природные и природно-антропогенные объекты".