Трамп высказался о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп высказался о разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании в****. Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это только и может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой и не подозревает. Тон и дух беседы были великолепны", - приводит ТАСС слова Трампа, написанные им в Truth Social.

Ранее Путин после разговора с Трампом сделал заявление для прессы.

По словам Путина, разговор был "очень содержательным и весьма откровенным". Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса.

"Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", - сказал Путин.