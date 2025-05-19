20 Мая 2025
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Brian Snyder

Трамп высказался о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп высказался о разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании в****. Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это только и может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой и не подозревает. Тон и дух беседы были великолепны", - приводит ТАСС слова Трампа, написанные им в Truth Social.

Ранее Путин после разговора с Трампом сделал заявление для прессы.

По словам Путина, разговор был "очень содержательным и весьма откровенным". Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса.

"Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", - сказал Путин.

Теги: Дональд Трамп, Truth Social, социальная сеть


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