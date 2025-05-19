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Политика Тюменская область В России
Фото: Накануне.RU

Возвращающийся в Госдуму депутат Сысоев попрощался с тюменской облдумой

Депутат тюменской облдумы Владимир Сысоев попрощался с региональным парламентом. Политик возвращается в Госдуму – он получил мандат депутата вместо Евгения Маркова, назначенного заместителем министра природных ресурсов и экологии России.

"Завершаю работу в Тюменской областной Думе. Сегодня – последний рабочий день в стенах регионального парламента. В этот момент особенно остро чувствуется, как быстро пролетели годы, наполненные важными решениями, дискуссиями и, конечно, результатами", - написал Сысоев в своём telegram-канале.

Как сообщало Накануне.RU, Владимир Сысоев стал заместителем губернатора Тюменской области в марте 2019 г. В региональном правительстве он курировал департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации. Покинул пост замгубернатора с 25 июня 2021 г., став депутатом регионального парламента.

Теги: Владимир Сысоев, Госдума


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