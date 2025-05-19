19 Мая 2025
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Политика В России За рубежом
Фото: пресс-служба Кремля

Содержательный, откровенный и полезный. Каким был разговор Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин после разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом сделал заявление для прессы.

По словам Путина, разговор был "очень содержательным и весьма откровенным". Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса.

"Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", - сказал Путин.

Президенты договорились о том, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Следует определить такие позиции, как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договорённостей.

"Контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это даёт основания полагать, что мы в целом – на правильном пути", - сказал Путин.

Беседа была "очень конструктивной", и Путин её оценивает высоко.

"Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас – устранить первопричины этого кризиса", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры


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Развитие сюжета:

Ранее 19.05.2025 21:00 Мск Трамп высказался о разговоре с Путиным

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