19 Мая 2025
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Образование Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Глава Вологодской области торжественно вручил награды победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников

Сегодня прошло торжественное награждение юных вологжан, которые показали лучшие результаты по итогам ВсОШ 2024-2025. Церемония прошла в Региональном центре дополнительного образования детей в Вологде.

«Я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить каждого из вас за личную победу. Для нас это гордость, что вы достойно представляете Вологодскую область, и маленький аргумент в копилку наших оценок собственной работы, потому что наши меры по поддержке талантливых детей работают. Вологодская область устойчиво входит в топ-15 регионов России по поддержке и развитию талантливых детей. Ровно год назад на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашения о сотрудничестве с федеральной территорией «Сириус» и фондом «Талант и успех». Поэтому мы просто обязаны показывать новые конкретные, прагматичные результаты роста системы образования в регионе», — сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

104 диплома победителя по результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников завоевали юные жители региона. На заключительном этапе вологодская команда взяла 18 наград: четыре диплома победителя и 14 дипломов призера. Лучшие результаты ребята продемонстрировали по химии, обществознанию, экологии, литературе, русскому языку, астрономии, информатике, физике, праву, экономике, географии, биологии и испанскому языку.

«Вы настоящие элиты. И быть представителем элиты значит служить людям, обществу. Все мы обязаны нашими научными достижениями, нашим интеллектуальным развитием родителям, учителям, тренерам. Мы черпаем силу в корнях наших великих предков, нашей родной Вологодской земли, нашей великой России. Поэтому я вам очень советую служить нашей великой Родине, нашей родной Вологодской области, возвращаться сюда и работать на благо своих семей, родного края и демонстрировать новые достижения», — добавил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

С 2024 года по инициативе Главы региона премии для победителей и призеров олимпиад, а также для их наставников были увеличены. В этом году на финансовую поддержку победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и победителей регионального этапа суммарно выделено более 16 млн рублей.

Так, по 100 тысяч рублей получили победители регионального этапа олимпиады и их педагоги, по 300 тысяч рублей — призеры заключительного этапа и их наставники и по 500 тысяч рублей — победители финала и учителя, которые их подготовили.

Напомним, поддержка одаренных детей и педагогов реализуется в Вологодской области в рамках Губернаторской программы «Стратегия 2.0» и нацпроекта «Молодежь и дети», который инициирован Президентом.

Теги: олимпиада, георгий филимонов, награды, призеры


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