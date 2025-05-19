Евгений Солнцев ознакомился с работой крупных промышленных предприятий Оренбуржья, расположенных в Бузулукском районе

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев сегодня работает в Бузулукском районе, где ознакомился с работой крупных промышленных объектов. Так, он посетил строящийся маслоэкстракционный завод ООО «Астон-Поволжье» и одно из крупнейших нефтедобывающих предприятий области – АО «Оренбургнефть».

«Астон-Поволжье» продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта по строительству современного завода. Этот проект предполагает создание новых производственных мощностей для переработки до 2000 тонн подсолнечника в сутки с последующим производством подсолнечного масла и шрота.

"Завод будет работать и на экспорт. Для экономики Оренбуржья и наших аграриев очень важно развивать направление по переработке масличных культур внутри региона. И завод в Бузулуке будет отвечать всем этим запросам", – подчеркнул Евгений Солнцев.

Ввод предприятия в эксплуатацию должен состояться в III квартале 2025 года. Предполагается создание более 300 рабочих мест, на сегодняшний день здесь трудоустроено 254 человека.

На данный момент уже построены силосы, подстанция, административно-бытовое здание, проведена внешняя и внутренняя газовая инфраструктура, завершено строительство фундаментов, достигнута высокая степень готовности цехов подготовки и экстракции, построено 7,5 км железнодорожных путей, смонтированы котлы и турбинная установка, проведены линии электроснабжения, водоснабжения и канализации.

"Экологическая чистота производства крайне важна для компании. «Астон» уже долгое время направляет усилия и инвестиции на создание и развитие бережливого эффективного производства. На «Астон-Поволжье», как и на наших действующих заводах, работает собственная ТЭЦ, которая вырабатывает тепло и электричество путем сжигания лузги подсолнечника. Кто-то называет лузгу отходом, а мы – источником энергии", – пояснил главе региона председатель совета директоров компании «Астон».

Он отметил ,что в ходе реализации проекта многие вопросы помогали решать власти Оренбуржья и города Бузулука.

Также Евгений Солнцев побывал на АО «Оренбургнефть», которое является крупнейшим нефтедобывающим активом ПАО «НК «Роснефть» в Приволжском федеральном округе и ведущим игроком в нефтегазовой отрасли Оренбуржья с более чем 60-летней историей.

«Оренбургнефть» ведет разработку месторождений на территориях трех субъектов РФ (Оренбургская, Самарская, Саратовская области) и управляет дочерними предприятиями, включая АО «Инзернефть» и ООО «РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие», занимающееся переработкой попутного нефтяного газа. В «Оренбургнефти» передовые технологии применяются во всех направлениях деятельности, позволяя существенно повысить надёжность и рентабельность производственных процессов. Поиск и внедрение актуальных и востребованных технологий ведутся с учётом специфики месторождений региона