Клишас: Предлагаю пожить по действующей редакции Конституции

Не все парламентарии готовы поддержать вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который настроен на значительные изменения в Конституцию в обозримом будущем.

"Уважаю коллегу Петра Толстого, но предлагаю всем пожить по действующей редакции Конституции", - написал в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Напомним, Толстой заявил, что Конституцию России ждут изменения "более существенные, чем те, которые были пять лет назад".

"Пять лет реформе, изменениям Конституции. Я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана. Уверен, что эти изменения еще нам предстоят", - сказал Толстой.