Тюменка, которую обвинили в избиении девочки, рассказала свою версию конфликта

Женщина, которую обвинили в нападении на девочку на качелях в одном из тюменских дворов, заявляет, что наоборот, пострадал именно ее ребенок, сообщает телеканал "Мегаполис".

По ее словам, к ее ребенку была дважды применена физическая сила. Женщина утверждает, что девочка-зачинщица конфликта на три года старше и на голову выше ее дочери, и что она неоднократно оскорбляла ее дочь.

"Каждый нормальный родитель заступится за своего ребенка любыми способами. Но когда ты пытаешься поговорить с детьми, а они в лицо улыбаются и смеются — понимаешь, что словами до них ничего не донести. После того, как я подтолкнула ребенка, она сидела и улыбалась. Я спросила у нее: "Конфликт исчерпан? Все нормально?" Девочки улыбались, и она ответила: "Да, извини меня".

Также она заявила, что не является мигранткой - родилась и выросла в Тюмени.

"Этот инцидент можно было решить обоюдно, но раз первая сторона решила иначе — я буду отвечать таким же образом", - заявила она.

Напомним, ранее в соцсетях появилась публикация о том, что якобы женщина-мигрантка избила ребенка из-за того, что дети не поделили качели. Мать одной из девочек обратилась в полицию.