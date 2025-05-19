Минюст предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение законов об иноагентах

Минюст России предлагает ввести уголовную ответственность (вместо административной) за несоблюдение законодательства об иноагентах.

"Следует отметить, что столь незначительные суммы штрафов не способствуют соблюдению закона лицами, признанными иностранными агентами, а сами иноагенты до последнего времени торжествуют по факту их включения в реестр. Я думаю, что Министерство юстиции будет предлагать инициативы, потому что эту уголовную ответственность нужно вводить. Это и есть новая концепция. Хватит нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят", - заявил замминистра юстиции России Олег Свириденко на Петербургском юридическом форуме.

Он также отметил, что надеется на поддержку предложения министерство со стороны депутатского корпуса.