СК: 621 мирный житель погиб при обстрелах ВСУ территории РФ

Установлена гибель 621 мирного жителя в результате обстрелов территории РФ со стороны ВСУ, из них - 38 детей. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, не менее 3217 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних.

По факту атак ВСУ по регионам России возбуждено более 3 тысяч уголовных дел, передает РИА Новости.

В марте СКР сообщал, что российские следователи признали 43 тысячи человек потерпевшими от преступлений украинских вооруженных формирований в Курской области. С 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры.