По итогам 2025 года средняя зарплата в России может достичь 100 тысяч рублей

В России средняя зарплата впервые превысила 91 тыс. руб. – это увеличение на 15,5% за год (первый квартал 2025 года к тому же периоду 2024 года), исследование проводили "Сбераналитика" и "Работа.ру".

Быстрее всего растут зарплаты специалистов в возрасте до 24 лет. Регионы, где быстрее всего растут зарплаты, - Удмуртия, Свердловская и Тульская области.

"Аналитики отмечают, что, если тренд сохранится, по итогам года показатель может достичь 100 тыс. рублей", - цитирует ТАСС обзор исследования.

Также выросла (но не так впечатляюще – всего на 1,7%) медианная зарплата – до 66,7 тыс. руб.

Самая высокая средняя зарплата наблюдается у работников в возрасте 35-44 лет (101,4 тыс. руб.) и 25-34 лет (98,7 тыс. руб.).

По данным исследования, обрабатывающая промышленность сохраняет лидерство по уровню заработка.