19 Мая 2025
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Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Стало известно, как будет выглядеть памятник поэту Борису Рыжему в Екатеринбурге

В Екатеринбурге назвали победителя конкурса эскизов памятника поэту Борису Рыжему.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, члены жюри оценивали глубину и ясность задумки, художественную ценность работ и соответствие потенциального монумента окружающей локации. По итогу голосования было решено остановить выбор на эскизе Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева. На нем Рыжий представлен как бы парящим и идущим по своим рукописям.

Эскиз памятника Борису Рыжему в Екатеринбурге(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Победители конкурса получат диплом и 500 тысяч рублей, а их идея будет претворена в жизнь. Сам памятник появится в сквере Бориса Рыжего – такое название он получил в мае 2024 года в честь 50-летия со дня рождения поэта.

Ранее сообщалось, что всего на конкурс эскизов памятника Борису Рыжему прислали 17 работ.

Теги: памятник, Рыжий, конкурс, победитель, Екатеринбург


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Ранее 24.09.2024 12:03 Мск В Екатеринбурге в сквере Бориса Рыжего установят памятник поэту
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Ранее 02.05.2024 20:06 Мск На Вторчермете хотят открыть сквер имени поэта Бориса Рыжего

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