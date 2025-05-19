Стало известно, как будет выглядеть памятник поэту Борису Рыжему в Екатеринбурге

В Екатеринбурге назвали победителя конкурса эскизов памятника поэту Борису Рыжему.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, члены жюри оценивали глубину и ясность задумки, художественную ценность работ и соответствие потенциального монумента окружающей локации. По итогу голосования было решено остановить выбор на эскизе Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева. На нем Рыжий представлен как бы парящим и идущим по своим рукописям.

Победители конкурса получат диплом и 500 тысяч рублей, а их идея будет претворена в жизнь. Сам памятник появится в сквере Бориса Рыжего – такое название он получил в мае 2024 года в честь 50-летия со дня рождения поэта.

Ранее сообщалось, что всего на конкурс эскизов памятника Борису Рыжему прислали 17 работ.