Мощный лесной пожар приблизился к двум населенным пунктам под Читой

Лесной пожар угрожает населенным пунктам Атамановка и Песчанка около Читы, сообщили в МЧС РФ.

Предварительно, горят 150 гектаров лесного массива. В социальных сетях сообщают, что столбы дыма видны из разных частей города.

По данным МЧС, от перехода огня населенные пункты защищает группировка из 120 человек и более 30 единиц техники. С воздуха пожар ликвидирует авиация МЧС России: самолет-амфибия Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.

Отмечается, что угроза распространения огня в сторону поселков в настоящее время снята.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отправил в Забайкальский край пожарных-десантников Уральской авиабазы. Утром 18 мая они прибыли в Читу, чтобы помогать тушить лесные пожары в регионе.

В Забайкальском крае из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 16 мая в МЧС РФ сообщили о том, что несколько населенных пунктов Забайкальского края находятся под угрозой лесных пожаров.