Путин создал рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодёжи

В рабочую группу вошли такие деятели, как митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Документ опубликован на портале правовой информации. Список фамилий членов объединения занимает несколько страниц.

Президент России Владимир Путин своим распоряжением создал межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодёжи. Руководителем её стал первый замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко.



