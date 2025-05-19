Путин создал рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодёжи
Президент России Владимир Путин своим распоряжением создал межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодёжи. Руководителем её стал первый замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко.
Документ опубликован на портале правовой информации. Список фамилий членов объединения занимает несколько страниц.
В рабочую группу вошли такие деятели, как митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, президент Российской академии образования Ольга Васильева.