За 20 лет число курильщиков в мире сократилось на треть

За последние 20 лет потребление табака в мире сократилось на треть, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус

Он напомнил, что 20 лет назад в силу вступила рамочная конвенция ВОЗ по борьбе с курением.

В апреле этого года достижениями в борьбе с табакокурением похвастался и российский Минздрав. С 2009 года число курящих россиян среди населения старше 15 лет снизилось в два раза: с 39,5% до 18,6%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В министерстве считают, что такие результаты дала антитабачная политика.

При этом все равно курение в России остается значительной проблемой, ассоциированной с двумя самыми распространенными причинами смерти – онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ежегодно от курения умирают 240 тыс. человек.

Ранее стало известно, что почти 90% курящих россиян мечтают избавиться от вредной привычки, но не могут этого сделать. Проблемой остается и тот факт, что курить россияне начинают в 14-15 лет.