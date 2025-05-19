Внук Зураба Церетели избран президентом РАХ

Новый руководитель Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели избавился от статуса "исполняющий обязанности".

Внук скончавшегося недавно Зураба Церетели Василий избран президентом академии, сообщили ТАСС в РАХ.

Зураб Церетели умер 22 апреля. Причиной смерти скульптора стала остановка сердца. Ему был 91 год.

Он родился 4 января 1934 г. в Тифлисе. Окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств. С 1997 г. — президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства (MMOMA). Церетели стал автором более пяти тысяч произведений. Среди наиболее известных его работ — памятник Петру I и монумент "Дружба навеки" в Москве.