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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Внук Зураба Церетели избран президентом РАХ

Новый руководитель Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели избавился от статуса "исполняющий обязанности".

Внук скончавшегося недавно Зураба Церетели Василий избран президентом академии, сообщили ТАСС в РАХ.

Зураб Церетели умер 22 апреля. Причиной смерти скульптора стала остановка сердца. Ему был 91 год.

Он родился 4 января 1934 г. в Тифлисе. Окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств. С 1997 г. — президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства (MMOMA). Церетели стал автором более пяти тысяч произведений. Среди наиболее известных его работ — памятник Петру I и монумент "Дружба навеки" в Москве.

Теги: Василий Церетели, РАХ, Российская акаджемия художеств


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