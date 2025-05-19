19 Мая 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

75% родителей против ограничения платных мест в вузах

Довольно неожиданные результаты получил холдинг "Ромир" по поводу принятого в первом чтении законопроекта о регулировании платного приема в вузы. Так, 69% опрошенных отрицательно относятся к этой инициативе.
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Еще больше уровень недовольства среди родителей двух и более детей - 75%. Притом что аргументы властей, казалось бы, убедительны: в стране массово "штампуют" экономистов и прочих не востребованных экономикой людей с дипломами, - россияне в целом идею ограничить платный прием в вузы не поддерживают. Почему?

77% опрошенных считают, что это не приведет к росту качества высшего образования, а вот доступность ограничит. Вероятно, родители опасаются, что в случае слабого уровня их чад, что стало уже массовым явлением, те не смогут пройти в вуз и получить диплом о высшем образовании. Есть опасения и по поводу возможного роста коррупции при приеме в вузы (46%), а также роста конкуренции при поступлении на бюджетные места (44%). И если второй пункт для образования положительный, то первый однозначно плох. Как и многие эксперты, люди понимают, что ограничение платного приема само по себе не приблизит к решению проблемы дефицита кадров в важных областях. Интересно, что такой же результат (70% против) выявил опрос телеграм-канала "Наука и университеты".

Одной из причин того, что вузы заинтересованы набирать как можно больше платников невзирая на уровень подготовки, является то, что в условиях действующей подушевой системы финансирования вузы вынуждены действовать в коммерческой логике, рассматривая студентов как клиентов, за которых нужно держаться. Ведь вузы получают деньги и от государства за каждого студента, и от самих студентов-платников.

Теги: студенты, платники, вузы, родители


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