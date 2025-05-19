Скончался один из самых знаменитых балетмейстеров XX века Юрий Григорович

Скончался один из самых выдающихся хореографов и постановщиков балета XX века Юрий Григорович. Ему было 98 лет. О смерти артиста сообщил его помощник.

Григорович начинал карьеру как танцор, он стал солистом Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (ныне – Мариинский театр), потом там же стал балетмейстером. С 1964 по 1995 гг. был главным балетмейстером Большого театра, затем – после череды скандалов – ушел из коллектива, сотрудничал с российскими и иностранными театрами, в конце нулевых вернулся в Большой в качестве хореографа.

За эти годы Григорович поставил восемь оригинальных балетов, а также был редактором почти всех классических балетов, которые сейчас идут в Большом театре.