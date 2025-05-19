Уральские волонтеры РМК приняли участие в акции "Сад памяти"

Активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала" приняли участие в международной акции "Сад памяти".

Акция инициирована президентом России в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". В этом году министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подготовило 30 площадок для проведения "Сада памяти". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, более 60 активистов Волонтерского центра РМК "Сила Урала" приняли участие в посадках сибирской ели вблизи деревни Черемша Первоуральского городского округа, где в прошлые годы были вырублены деревья. Билимбаевское лесничество выбрало территорию площадью 5,1 гектара, на которой высадили более 15 тысяч сеянцев.

"Принимая участие в такой акции, каждый из волонтеров вспоминает своих дедов и прадедов, кто защищал нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Я тоже посадил сеянцы в память о моем прадеде Андрее Карповиче Швецове. Он был призван на фронт в августе 1941 года. Служил в стрелковом полку наводчиком. 4 апреля 1944 года отразил 11 налетов вражеской авиации, сбил один самолет. Это лишь одна история, которую мне довелось узнать. Прадед был награжден медалью "За отвагу", орденом Красной Звезды, медалью "За боевые заслуги", орденом Отечественной войны второй степени", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Уже пятый год подряд активисты Волонтерского центра РМК принимают участие в акции "Сад памяти". В прошлом году на нескольких площадках Свердловской и Челябинской областей высадили более 50 тысяч саженцев сосны.

В ходе акции по всей Свердловской области будет высажено более 215 тысяч сеянцев на площади около 73 гектаров – это будет значительный вклад в сохранение лесов. Активисты высаживают сеянцы сибирской ели, сосны, яблони и лиственницы, а также кустарника – блестящего кизильника. Принять участие в акции может любой желающий.