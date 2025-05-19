19 Мая 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков отреагировал на заявление Дурова о выборах в Румынии

Вмешательство Франции и других европейских государств во внутренние дела стран ЕС не является новостью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова касательно выборов в Румынии.

"Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу", - сказал Песков.

"Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее Дуров заявил, что руководство одной из стран Западной Европы попросило мессенджер "заставить замолчать консервативные голоса в Румынии". Основатель Telegram, по его словам, категорически отказал просителю. Он не назвал страну, попросившую платформу о блокировке каналов румынских политиков. Но, судя по оставленным Дуровым намекам, речь идет о Франции - основатель Telegram проиллюстрировал свое сообщение эмодзи с изображением багета.

Позже Дуров рассказал, что с просьбой к нему обратился этой весной Николя Лернер, глава французской разведки.

18 мая в Румынии стартовал второй тур повторных президентских выборов. За пост борются глава правого "Альянса за объединение румын" Джордже Симион и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. По последним данным, побеждает Дан с 53,62% голосов.

Теги: песков, дуров, выборы в румынии


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