В Европе появится совместный с Украиной оборонный фонд

В Европе согласовано предложение Еврокомиссии (ЕК) о создании фонда для инвестиций в военную отрасль. Фонд будет выделять кредиты членам объединения и другим странам, в том числе Украине.

Финансовый размер фонда – €150 млрд ($168,3 млрд), пишет РБК.

В апреле стало известно, что Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации долга в размере $2,6 млрд. При этом Киеву нужно обслужить долг на $600 млн уже в мае. Минфин Украины заявляет, что "рассмотрит все доступные варианты" после провала переговоров с кредиторами в Вашингтоне. В прошлом году Украина, поняв, что не сможет расплатиться по этому долгу, приняла закон, формально позволяющий избежать объявления дефолта, тем не менее, мировые рейтинговые агентства присвоили стране рейтинг "технический дефолт".