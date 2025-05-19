Несмотря на смерть самокатчика, власти Екатеринбурга не запретят ночную аренду электросамокатов

Власти Екатеринбурга не станут вводить запрет на ночную аренду кикшеринговых самокатов, даже после смертельного ДТП с участием СИМ, произошедшего накануне. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

"Логика рассуждений такова: вот если бы запретили ночью пользоваться кикшерингом - точно жив был бы. Логическую цепочку можно развернуть в любую сторону, но мы продолжать не будем. Скажем лишь только: городские власти ответили ГАИ и прокуратуре, что запрет ночной аренды кикшеринговых СИМ нецелесообразен", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ранним утром 36-летний мужчина врезался на прокатном электросамокате в стоящий на парковке автомобиль Dodge Caliber. К сожалению, самокатчик скончался на месте до прибытия "скорой помощи". При этом совсем недавно в Екатеринбурге предлагали запретить ездить на самокатах ночью, чтобы сократить число ДТП в это время суток, с такой инициативой выступила ГАИ.