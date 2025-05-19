Свердловскому инвалиду вернут более миллиона рублей, которые он отдал мошеннику

В республике Коми суд взыскал в пользу инвалида из Свердловской области более 1 млн рублей. Деньги были переведены им по указке мошенника.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина под влиянием обмана от неизвестного перевел сумму на продиктованный последним банковский счет. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", по которому инвалид признан потерпевшим.

В ходе расследования выяснилось, что похищенные деньги были переведены на счет жителя Коми. После этого прокуратура направила в Сосногорский городской суд республики иск о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Суд постановил вернуть инвалиду более миллиона рублей.

Напомним, что недавно суд вернул часть денег, похищенных мошенником у супруги погибшего бойца СВО из Екатеринбурга.