19 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Организаторы ЕГЭ будут активнее использовать "глушилки"

В этом году организаторы ЕГЭ будут активнее использовать так называемые "глушилки" – технологии, которые не дают пользоваться выпускникам электронными гаджетами и интернетом.

"Многие субъекты начали использовать "глушилки" [при проведении ЕГЭ]. Потому что микронаушники и искусственный интеллект, которыми пользуются выпускники – это уже даже не проблема ЕГЭ, это масштабнее", - рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению.

Он добавил, что в некоторых вузах экзамены по этой же причине проводятся в "бронированных" аудиториях, где не берет никакая связь.

Также Музаев сообщил, что на предстоящих выпускных экзаменах в этот раз изменится система организация прохода школьников через рамки металлоискателей: "Мы внесли изменения, перед каждым экзаменом будут в присутствии родителей настраивать рамки, чтобы они не звенели на все подряд". Напомним, в прошлом году срабатывание рамки в одной из школ обернулась грандиозным скандалом.  

Также Музаев назвал "несовременным подходом" телефонную горячую линию по нарушениям в ходе ЕГЭ: теперь пожаловаться можно будет в интернете. "После прошлого года мы отработали и создали платформу обратной связи. Во всех пунктах будут QR-коды, по которым можно перейти и написать жалобу. Круглосуточно операторы будут заниматься этим".

"Всю весну тестировали готовность инфраструктуры. Итоговая апробация была на прошлой неделе. Около 300 тыс. школьников (не выпускников) потренировались", - сообщил глава Рособрнадзора.

По его словам, в этом году видеонаблюдение будет организовано в 99% пунктов сдачи экзамена. Оставшийся 1% - "очень труднодоступные пункты в Якутии и Красноярском крае".

Теги: егэ, выпускники, анзор музаев


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