19 Мая 2025
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми будут судить бывшего начальника управления капитального строительства за получение крупной взятки

Бывший начальник управления капитального строительства администрации города Перми Ирина Чиркова предстанет перед судом за получение взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Пермскому краю.

22 июля 2022 года директор компании "Строительно-Монтажный Трест №6", основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, лично передал 5 млн 545 тыс. руб. наличными начальнику управления капитального строительства администрации Перми за общее покровительство в рамках исполнения муниципальных контрактов.

За период следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемой по ходатайству следствия судом наложен арест.

Следствие в отношении взяткодателя завершено, уголовное дело находится на рассмотрении в суде. Преступления были выявлены во взаимодействии с УФСБ России по Пермскому краю.

Следователями проделан значительный объем работы, собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Ирина Чиркова, уголовное дело, взятка, суд


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