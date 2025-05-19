В мае на водоемах УрФО погибло 17 человек

За 19 дней мая на водоемах Уральского федерального округа случилось 19 происшествий, в результате которых скончались 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. Данный показатель вдвое больше, чем в прошлом году, когда за весь май было зафиксировано 8 происшествий с 8 жертвами.

Полномочный представителя президента в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором обсудил опасную обстановку на водных объектах округа. По его словам, с приходом тепла количество ЧП значительно возросло.

"Статистика тревожная. Только за май количество происшествий, в том числе со смертельным исходом, на водоемах Уральского федерального округа более чем в два раза превысило цифры прошлого года. К счастью, среди погибших нет детей. Но впереди летние каникулы, и наша задача – сделать все, чтобы предотвратить такие трагедии", – сказал Артем Жога.

Он настоятельно попросил регионы сосредоточить внимание на этой проблеме: совместно с профильными структурами провести все необходимые мероприятия для безопасного отдыха граждан на водоемах, а также организовать серьезную профилактическую работу с населением.