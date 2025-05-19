19 Мая 2025
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Общество Омская область
Фото: omskportal.ru

Виталий Хоценко высоко оценил обновление соцобъектов Омского района

Накануне губернатор Виталий Хоценко посетил с рабочим визитом Омский район. Одним из пунктов программы рабочей поездки Губернатора, в которой его сопровождал глава Омского района Геннадий Долматов, стала обновленная после капитального ремонта Богословская средняя общеобразовательная школа. Глава регионаосмотрел образовательное учреждение, пообщался с учащимися и педагогами.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Школа полностью отремонтирована и оснащена новым оборудованием. Капремонт в здании проводился с января 2024 года. В рамках капитального ремонта приобретено оборудование для учебных кабинетов, пищеблока, цифровые лаборатории, спортивное оборудование, интерактивные панели, акустическая система, робототехнические наборы, мебель, наглядные пособия, настольные игры.Школа рассчитана на 520 ученических мест. В здании располагаются 20 учебных кабинетов, спортивный зал, гимнастический зал, столовая, компьютерный класс, медицинский кабинет. Для проведения практических занятий оборудованы кабинеты по учебным предметам «Химия», «Физика», «Информатика», «Труд (технология)». Образовательная организация является участником федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Результаты работы представлены педагогами на семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней. Школа является инновационной площадкой и сотрудничает с вузами.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

"Объект получился очень достойный. Просторные и светлые кабинеты, спортивный зал, школьный музей, столовая, есть пространства для творчества и отдыха. Детки и педагоги довольны. Работу по обновлению школ в области продолжаем", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Омской области.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Также Виталий Хоценко побывал в обновленном сельском доме культуры Богословки. По государственной программе Омской области «Развитие культуры и туризма» району была предоставлена субсидия на софинансирование расходов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа. Ремонт дома культуры продолжался в несколько этапов. На первом был проведен ремонт фасада, пола, внутренних помещений, заменили электропроводку. В прошлом году обустроили пандус, крыльцо, сцену. Были приобретены мебель и оборудование.

Сейчас Богословский дом культуры является центром культурной жизни сельского поселения. Здесь функционируют вокальный, шахматный клубы, а также клубы пожилых людей, игры на гитаре. На втором этаже расположена библиотека.

Завершающим объектом рабочей поездки Губернатора в Омский район стал стадион «Сибирский», расположенный в поселке Ростовка. Следует напомнить, что стадион принимал 52 сельскую спартакиаду «Королева спорта». Спортсмены Омского района тогда стали победителями соревнований в комплексном зачете.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Губернатор ознакомился со спортивной инфраструктурой объекта. На сегодняшний день структура стадиона включает: спортивный и тренажерный залы, зал для занятий фитнесом, хоккейный корт, две уличные площадки для игры в волейбол, две уличные баскетбольные площадки, многофункциональную площадку, площадку для занятий воркаутом, лыжную базу, шесть круговых беговых дорожек. Установлены трибуны на 1,5 тысячи мест. Все объекты задействованы для регулярных тренировок спортсменов.

(2025)|Фото: omskportal.ru

Теги: виталий хоценко, геннадий долматов, школа, стадион,


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